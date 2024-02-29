"طيور الخير".. تفاصيل العملية النوعية للجيشين المصري والإماراتي في سماء غزة

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تفاصيل عملية "طيور الخير" لإنزال المساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية المصرية والإماراتية على شمال قطاع غزة.

دعمًا لعملية الفارس الشهم 3 … الإمارات ومصر تبدآن عملية "طيور الخير" لإسقاط المساعدات الإنسانية في شمال غزة



اعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن انطلاق عملية طيور الخير لإسقاط المساعدات الإنسانية والاغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة… pic.twitter.com/VLxf2Xn6Lr — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) February 29, 2024

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وأوضحت وزارة الدفاع الإماراتية: "تأتي عملية طيور الخير ضمن إطار "عملية الفارس الشهم الانسانية / 3" والتي انطلقت بتاريخ 2023/11/5 بناء على أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الاعلى للقوات المسلحة".

وتابعت: "تجسد عملية " طيور الخير" التي ستستمر لعدة اسابيع المستوى العالي من التنسيق الإماراتي المصري المشترك لدعم سكان غزة، كما تأتي العملية في إطار التضامن العربي والإنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحرجة التي يواجهونها".

ونوهت بأنه: "قام بتنفيذ العملية ليلة البارحة طواقم مشتركة من كلا البلدين، عبر 3 طائرات حملت على متنها نحو 36 طنا من المساعدات الغذائية والطبية على مناطق جباليا وبيت لاهيا حيث تم إنزالها بواسطة صناديق مخصصة مزودة بعبوات موجهة بنظام GPS، بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات اللازمة. ويتميز نظام GPS المستخدم في العملية بأنه تقنية متطورة تستخدم في مجال إسقاط المساعدات من الجو عبر تحديد دقيق وسهل للمواقع المستهدفة ومن ثم إسقاطها لتصل إلى المستهدفين.. ويعتبر من أحدث الوسائل المستخدمة حاليا في مجال العمل الإنساني والإغاثي أثناء الحالات الطارئة".

وأشارت إلى أنه: "من المتوقع أن تسرع هذه العملية وصول المساعدات العاجلة للمحتاجين في شمال غزة في أقرب وقت ممكن، بهدف تخفيف معاناتهم وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الظروف الصعبة. وعبر أهالي شمال قطاع غزة عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية الكريمة التي عكست تصميم دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على تقديم كل أوجه الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين وتحديهما للصعاب في سبيل التخفيف من معاناتهم اليومية.. مؤكدين أن "طيور الخير" قدمت نموذجا عالميا فريدا في العطاء الإنساني".

المصدر: RT