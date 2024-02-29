لازاريني: "لا يوجد ما يكفي من علف الحيوانات ليأكله الناس في شمال غزة"

قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إنه "لا يوجد ما يكفي من علف الحيوانات ليأكله الناس في شمال غزة".

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وأضاف لازاريني أن "هناك مجاعة من صنع الإنسان تلوح في الأفق"، مؤكدا أنه "يتم منع المساعدات من الوصول للشمال بدل أن تزداد، حيث قل عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة للنصف خلال شهر فبراير".

وشدد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع لدواعي إنسانية.

وتقوم عدة دول عربية وأجنبية منذ فترة بعمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة المحاصر، في الوقت الذي تؤكد فيه الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية تمنع "بشكل منهجي" وصول المساعدات إلى سكان غزة.

وأمس الأربعاء، قال مسؤولون إسرائيليون إن قوافل مساعدات غذائية وصلت إلى شمالي غزة هذا الأسبوع، وهي أول عملية تسليم رئيسية منذ شهر إلى المنطقة المدمرة والمعزولة.

وأدى القلق المتزايد بشأن الجوع في أنحاء غزة إلى زيادة الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة ومصر وقطر على تأمين اتفاق بين إسرائيل و"حماس" لوقف القتال، وإطلاق سراح بعض الرهائن.

المصدر: RT