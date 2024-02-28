برلماني مصري يهاجم سياسات الحكومة في التعامل مع الدين الخارجي

قال عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريدي البياضي خلال جلسة خاصة بالتعامل مع الدين الخارجي، إن "الدين العام ليس عيبا، لكن العيب ماذا نعمل به ".

وجاءت تصريحات البياضي هذه خلال مشاركته في الجلسة المتخصصة عن سبل التعامل مع الدين الخارجي بمشاركة وزيرة التعاون المصرية رانيا المشاط.

وهاجم البياضي سياسات الحكومة المصرية في التعامل مع الدين الخارجي حيث قال في كلمته: "الدين العام ليس عيبا، لكن العيب هو ماذا نعمل بهذا الدين؟!"

واستشهد البياضي بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي ذكر فيه أن "3.3 مليار مواطن يعانون بسبب سياسات حكومات بلادهم التي تضع أولوية سداد فوائد الدين بدلا من الاستثمار الحقيقي في تنمية مستدامة".

وأوضح البياضي: "من المعلوم أن مصر ثاني أكبر دولة مدينة لصندوق النقد الدولي".

وأردف بالقول: "الأهم هو تنفيذ ما يقوله الخبراء المتخصصون وما قالته الحكومة نفسها ولم تلتزم به، مثل وثيقة ملكية الدولة والإعلان عن تخارج الدولة الذي تحدثت عنه الحكومة من حوالي سنتين ولم يتحقق حتى الآن".

وشدد على أن "الأهم هو إصلاح السياسات كما قال رئيس الوزراء في مؤتمر الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وفي مقدمتها: إعادة ترتيب الأولويات، التوقف عن أي مشروعات جديدة غير مجدية والإبطاء من أي مشروعات جارية غير مجدية".

واختتم كلامه قائلا: "يجب أن تبدأ الحكومة بنفسها أولا في ترشيد الإنفاق"، مضيفا: "غير منطقي أن يكون في انجلترا 22 وزيرا وفي أمريكا 15 وزيرا ويكون لدى مصر 32 وزيرا وكل وزير يأتي بمساعديه ومستشاريه ونفقات غير عادية و غير منطقية!!".

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القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT