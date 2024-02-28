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السيسي يمازح محافظ البنك المركزي بعد وصول الأموال من الإمارات: "أول مرة أشوفك بتضحك"

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السيسي يمازح محافظ البنك المركزي بعد وصول الأموال من الإمارات:
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مازح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي، خلال احتفالية "قادرون باختلاف".

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وقال الرئيس السيسي: "وأنا هنا احنا خلصنا موضوع قانون الصندوق- يقصد صندوق قادرون باختلاف- يا دكتور مصطفى مش كده، انت جت لك بقى الفلوس، مش كده يا دكتور، واتحولت خلاص".

وتابع الرئيس: "فين محافظ البنك المركزي، أول مرة أشوفك بتضحك، الدكتور معيط مش موجود، طب الحمدلله، طب احنا يا دكتور مصطفى لازم ناخد هبرة، نحطها في الصندوق، على الهواء كده، عارف إن التزاماتك كتير، هي الدكتورة نيفين قاعدة".

من جانبه، رد الدكتور مصطفى مدبولي: "اللي حضرتك تؤمر به، حضرتك تؤمر بمليار؟"، ليرد "السيسي": "مليار إيه يا دكتور، انت خدت مئات المليارات، مش انت ماسك الصندوق ده، أقول أنا، 10 مليار جنيه".

وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم احتفالية "قادرون باختلاف" 2024، التي تقام للمرة الخامسة داخل مركز المنارة للمؤتمرات.

المصدر: RT

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