السيسي يعلق على كلام الفنان حسين الجسمي ويوجه رسالة للإمارات

قدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي، فقرة فنية، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وقال الجسمي: "سعيد وفخور أنني بين أهلي وناسي عيد أحبابنا قادرون باختلاف الخامس".

وتابع الجسمي: "كل سنة أشوف التطور والدعم لأطفالنا المصريين والمصريات من قادرون باختلاف وهذا ليس ليحدث إلا بوجود دعم الأب الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وقال الفنان حسين الجسمي للرئيس المصري: "أنت خليت مصر كلها في ضهرهم.. لأن أجدع ناس هي دايما اللي بتكون في ضهر بعض".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "بشكرك على كلامك الجميل عن مصر.. إحنا فعلا إخوات يا حسين، وأنت متعرفش أهل الإمارات أد إيه حبايبنا.. ومتعرفش الشيخ محمد بن زايد أخويا وحبيبي ده، ووجودك معانا رسالة ومتشكر جدا على وجودك معانا".

المصدر: RT