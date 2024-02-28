السيسي يوجه طلبا لطفلة "يوم القيامة".. وفنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلبا لطفلة مصرية من ذوي الهمم خلال مصافحتها وتقبيلها من رأسها في احتفالية "قادرون باختلاف".

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وقال الرئيس للطفلة: هطلب منك طلبين يا روضة.. الأول تسمحيلي أتشرف وأسلم عليكي، الطلب الثاني تعاهديني إن يوم القيامة تقولى لربنا هاتوا معانا".

وفي موقف آخر شعرت الفنانة الشابة رنا رئيس بالتوتر خلال تقديمها إحدى الفقرات باحتفالية "قادرون باختلاف"، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث قدمت الاعتذار للرئيس الذي بادرها بتوجيه دعم كبير لها أمام الحضور.

وقالت الفنانة رنا رئيس "متأسفة يا سيادة الرئيس أنا اتوترت.. يا ريس حضرتك ليك هيبة"، ليبادرها الرئيس السيسي، قائلا: "لا ما تتوتريش ولا حاجة.. لا يا بابا لا.. مفيش حاجة ربنا يوفقك".

ووجه الرئيس السيسي حديثه للطفلة رقية محمود التي كانت ترافق الفنانة رنا رئيس، قائلا: "ازيك يا رقية.. كلامك جميل جدا يا رقية، مش تساعدي الفنانة".

المصدر: RT