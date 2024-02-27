مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق "مؤشر اللغة العربية"

أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية اليوم الثلاثاء مؤشر اللغة العربية كأداة استرشادية لرسم السياسات اللغوية وطنيا ودوليا وإعداد تقارير دورية عن حالة اللغة العربية في العالم.

وثمن الأمين العام للمجمع عبد الله بن صالح الوشمي، الدعم غير المحدود من وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المجمع بدر بن عبد الله، لعموم أعمال المجمع وبرامجه.

وفي سياق هذا الدعم جاء إطلاق مؤشر اللغة العربية، الذي يضاف إلى مشروعات المجمع ومبادراته المختلفة، لتعزيز مكانة اللغة العربية إقليميا وعالميا ودوره في مواجهة تلك التحديات التي تعترض سبيل اللغة العربية، والإسهام المرتقب لمشروع "المؤشر" في دعم اللغة العربية، وتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وبهذه المناسبة، أقيمت حلقة نقاش مزامنة لإطلاق المؤشر بعنوان: "مؤشر اللغة العربية: مقياس كمي وكيفي للغة العربية حول العالم" وقد تضمنت هذه الحلقة 3 جلسات علمية مركزة بمشاركة عدد من المؤسسات اللغوية المعنية بالمؤشرات وقياس الأداء، وجمعٍ من المختصين بـ"اللغويات، والمؤشرات، والتخطيط اللغوي"، والمهتمين بالشأن اللغوي لإطلاق مشروع مؤشر اللغة العربية، والتعريف به، فضلا عن الاستفادة من آراء الخبراء وممثلي الجهات المدعوة ومناقشاتهم.

يذكر أن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يسعى - من خلال مبادراته وبرامجه ومشروعاته اللغوية المتنوعة - إلى المحافظة على سلامة اللغة العربية وهويتها اللغوية ودعمها نطقا وكتابة، وتيسير تعليمها وتعلمها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

المصدر: واس