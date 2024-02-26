"حزب الله" ينعى عنصرا من صفوفه قتل في قصف إسرائيلي

نعى حزب الله اللبناني، مساء اليوم، أحد عناصره الذي قتل في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، ليرتفع بذلك عدد القتلى خلال 24 ساعة الماضية إلى 4.

وذكر "حزب الله" في بيان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد علي مسلماني (منتظر) من مواليد عام 1988 من بلدة الشعيتية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق، مقتل ثلاثة من عناصره من جنوب لبنان، ليرتفع بذلك عدد القتلى بالقصف الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية إلى 4.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف المزيد من مواقع "حزب الله" في لبنان، بما فيها الموقع الذي أطلقت منه قذائف صاروخية باتجاه هضبة الجولان، فيما ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم أمس، أن إسرائيل ستزيد من ضرباتها على حزب الله، بمعزل عن الهدنة المحتملة في غزة.

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كما أكد "حزب الله" اللبناني ‌أنه استهدف مقر قيادة ‏فرقة الجولان الإسرائيلية في نفح بستين صاروخا من طراز "كاتيوشا"، وموقع الرادار في ‏مزارع شبعا اللبنانية بالصواريخ.

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ولا تزال الحدود تشهد اشتباكات بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، في ظل التوتر المتصاعد بين لبنان وإسرائيل.

المصدر: RT