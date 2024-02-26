الأمن المصري يوجه ضربات للسوق السوداء

أعلنت قوات الأمن المصرية استمرار توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.

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وقالت قوات الأمن إنها وجهت ضربة قوية لعمليات الاتجار وإخفاء العملات الأجنبية التي تتم عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.

وأوضحت أن جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط (34) قضية "اتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 15 مليون جنيه، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وشهدت مصر انخفاضا كبيرا في الدولار بالسوق السوداء بعد إعلان الحكومة المصرية عن صفقة مشروع "رأس الحكمة" التي تعد أكبر استثمار مباشر في تاريخ مصر.

المصدر: RT