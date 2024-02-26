تنسيق أردني- مصري في إطار خلية الاتصال العربية لمكافحة المخدرات

رحب وزير الداخلية المصري محمود توفيق، بانضمام بلاده للجهود المستقبلية لخلية الاتصال العربية المشتركة، المؤلفة من الأردن ولبنان والعراق وسوريا في مجال مكافحة آفة المخدرات بالمنطقة.

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كلام وزير الداخلية المصري جاء خلال لقاء مع نظيره الأردني مازن الفراية في تونس على هامش أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنعقدة بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة التونسية.

وخلال اللقاء، بحث الوزيران علاقات التعاون الأمني بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها سيما في مجال تبادل الخبرات وبناء القدرات.

ووفق ما أوردت وكالة أنباء "عمون" الأردنية، فإن الفراية أبرز الدور الذي تقوم به الجهات الأمنية في الأردن في مجال مكافحة تهريب المخدرات وتغيير آليات التعامل مع الأساليب المبتكرة التي ينتهجها مهربو المخدرات، داعيا الجانب المصري إلى الاطلاع على التجربة الأردنية في هذا المجال.



واستعرض الفراية مخرجات اجتماع وزراء الداخلية الذي عقد في عمان حول موضوع المخدرات، وأبلغ نظيره المصري أهمية مشاركة مصر في خلية الاتصال المشتركة بين الأردن والعراق وسوريا ولبنان بما يحقق الأمن والسلم المجتمعي لكافة دول المنطقة.



من جانبه، رحب الوزير المصري بانضمام مصر إلى خلية الاتصال المشتركة من خلال التنسيق مستقبلا مع الجانب الأردني لبحث الترتيبات اللازمة بهذا الخصوص مشيدا بمستوى التعاون بين الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة المخدرات وتبادل الخبرات.

وفي السياق عينه، عقد لقاء جمع وزير داخلية الأردن والسعودية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وجرى خلال اللقاء استعراض لأوجه التعاون الأمني المشترك بين البلدين، وتطرق الفراية إلى مخرجات الاجتماع الوزاري الرباعي الذي استضافته عمان لبحث موضوع آفة المخدرات ومكافحتها وتعزيز التعاون في هذا ‏الإطار لمواجهة التحديات المشتركة.

وأطلع الفراية نظيره السعودي على الانفاق الذي تم خلال الإجتماع لتشكيل خلية إتصال بين الدول الأربعة؛ لمتابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية وكذلك تبادل الخبرات والتدريب والقدرات ومتابعة المعلومات، ووجه الفراية الدعوة لنظيره السعودي كي تكون المملكة فاعلة في هذا المجال.

من جانبه، أبدى الوزير السعودي اهتمامه بمخرجات الاجتماع وكذلك استعداد بلاده للبناء على ما يتم حاليا تطبيقه من تنسيق عالي المستوى بين الأجهزة المتخصصة في كلا البلدين في محال مكافحة المخدرات.

وعقد في عمّان يوم الـ17 من فبراير الجاري، اجتماع لوزراء داخلية العراق وسوريا ولبنان والأردن ‏لبحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات.

وبحث الاجتماع "تعزيز التعاون في هذا ‏الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطرا يداهم ‏مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي ‏تهدد السلم المجتمعي".



المصدر: عمون



