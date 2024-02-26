طيار سعودي يكشف كيف نجت طائرة الخطوط القطرية من كارثة الاصطدام في الصومال

قدم الطيار السعودي، محمد آل شيبان، اليوم الاثنين، شرحا بين فيه كيف نجت طائرة الخطوط الجوية القطرية من كارثة اصطدام مع طائرة إثيوبية، بسبب خطأ مراقب جوي في الصومال.

وقالت وسائل إعلام قطرية، أمس الأحد إن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية من طراز بوينغ 787 وطائرة إثيوبية من طراز A350، نجتا من حادث تصادم وشيك، أثناء تحليقهما فوق خليج عدن بالقرب من الصومال.

وقال الطيار آل شيبان، في منشور عبر حسابه على "منصة إكس" إن الحادث مر من دون وقوع الكارثة "بفضل الله ثم نظام مانع التصادم الـ TCAS الذي أصدر تحذيرا عاجلا داخل قمرة القيادة للطائرة القطرية بالنزول لارتفاع أقل لتجنب اصطدام كان محتملا مع طائرة إثيوبية".

وأضاف أن نظام مانع التصادم الآلي تدخل بعد "تعليمات خاطئة من المراقب الجوي في مقديشيو للطائرة القطرية، وذلك بعد إعطائها أمرا بالصعود لارتفاع 40 ألف قدم، في حين كانت الطائرة الإثيوبية تحلق على ارتفاع 39 ألف قدم عكس الطائرة القطرية".

بفضل الله ثم نظام مانع التصادم

الـ TCAS الذي أصدر تحذير عاجل داخل قمرة القيادة للطائرة القطرية بالنزول لارتفاع أقل لتجنب اصطدام كان محتمل مع طائرة اثيوبية يوم الأمس بعد تعليمات خاطئة من المراقب الجوي في مقديشيو للطائرة القطرية وذلك بعد اعطائها أمر بالصعود لارتفاع 40 الف قدم في… pic.twitter.com/5juFUuRHeI — محمد آل شيبان (@m7md_shaiban) February 26, 2024

وأوضح أن "الطائرة القطرية كانت على ارتفاع 38 ألف قدم، عندما تلقت تعليمات المراقب الجوي الصومالي بالصعود نحو ارتفاع 40 ألف قدم، لكن التحذير نبه كابتن الطائرة القطرية للخطر المحتمل".

ونشر آل شيبان مقطعي فيديو يظهران لحظة اقتراب الطائرتين، والمحادثات مع شرح مبسط لنظام الـ TCAS داخل قمرة القيادة"، مبينا أن المراقب الجوي والطيار يعتمدان على أنظمة دقيقة، وأن النظام يحذر الطيار فقط، والطيار هو من يقوم بتنفيذ المناورة المطلوبة بالصعود أو الهبوط.

المصدر: RT