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كانوا في طريقهم للمشاركة في كأس تونس.. مجاوزة ممنوعة تحيل 11 شخصا بينهم رياضيون للمستشفى (صور)

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كانوا في طريقهم للمشاركة في كأس تونس.. مجاوزة ممنوعة تحيل 11 شخصا بينهم رياضيون للمستشفى (صور)
RT / facebook
المستشفى الجهوي بالقصرين
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أصيب 11 شخصا في اصطدام عربة نقل ريفي تقل مجموعة من الرياضين، بشاحنة خفيفة على الطريق الرابطة بين ولايتي القصرين (وسط غرب تونس) وسيدي بوزيد (وسط تونس).

وذكرت إذاعة "موزاييك" نقلا عن  معتمد سبيطلة حاتم الرياحي، أن شاحنة خفيفة قامت بمجاوزة ممنوعة واصطدمت بعربة تقل ملاكمي "كيك بوكسينغ" المنتمين للاتحاد الرياضي بسبيطلة فرع الرياضات الفردية.

وبالنسبة للوضع الصحي للمصابين في الحادث، أفاد الرياحي بأن سائق سيارة النقل الريفي بصدد تلقي العلاج بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي بالقصرين، فيما سيجري 3 ملاكمين عمليات جراحية على مستوى الساق بسبب كسور ناجمة عن الحادث، كما سيجري ملاكمان اثنان عمليتين جراحيتين على مستوى الأنف.

ووصف معتمد سبيطلة وضع ملاكمين اثنين بالمستقر مع تواصل رعايتهما الصحية بالمستشفى الجهوي بالقصرين، لافتا إلى أن 3 مصابين غادروا المستشفى المحلي بسبيطلة بعد تلقيهم العلاج، وحالتهم الصحية جيدة.

وأوضح في السياق أن الرياضيين كانوا في اتجاههم نحو سيدي بوزيد للمشاركة في كأس تونس لرياضة "الكيك بوكسينغ".

كانوا في طريقهم للمشاركة في كأس تونس.. مجاوزة ممنوعة تحيل 11 شخصا بينهم رياضيون للمستشفى (صور)
كانوا في طريقهم للمشاركة في كأس تونس.. مجاوزة ممنوعة تحيل 11 شخصا بينهم رياضيون للمستشفى (صور)
كانوا في طريقهم للمشاركة في كأس تونس.. مجاوزة ممنوعة تحيل 11 شخصا بينهم رياضيون للمستشفى (صور)
كانوا في طريقهم للمشاركة في كأس تونس.. مجاوزة ممنوعة تحيل 11 شخصا بينهم رياضيون للمستشفى (صور)
كانوا في طريقهم للمشاركة في كأس تونس.. مجاوزة ممنوعة تحيل 11 شخصا بينهم رياضيون للمستشفى (صور)

المصدر: "موزاييك"

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