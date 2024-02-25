"عنتيل" القاصرات الأجنبيات في قبضة الأمن المصري بعد عامين من الملاحقة

أحالت النيابة العامة في مصر "عنتيل" القاصرات الأجنبيات للمحاكمة الجنائية بتهمة استغلالهن جنسيا وتصويرهن في مقاطع مخلة وبثها على مواقع التواصل لجني مبالغ مالية كبيرة.

و"عنتيل" مصطلح منتشر في مصر يشير لشخص متعدد العلاقات الجنسية يقوم بتصوير تلك العلاقات بهدف إشباع رغابته أو لإبتزازهن لاحقا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ارتكاب المتهم جريمة "الاتجار بالبشر حيث تعامل مع فتيات أطفال من جنسية أجنبية وقام باستقطابهن لاستغلالهن جنسيا في مواد إباحية بأساليب الاحتيال والخداع واستغلال حال ضعفهن".

وذكرت التحقيقات أن عشرات الفتيات سقطن في براثن المتهم وخضعن له وقام بإنتاج مواد إباحية لهن بلغت مئات مقاطع الفيديو وقام ببثها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضحت النيابة أن المتهم تعرف على الفتيات وقام باستدراجهن وتحصل منهن على صور ومقاطع فيديو خاصة لهن ثم هددهن بنشرها على مواقع التواصل وشبكة الإنترنت في حال عدم الرضوخ لطلباته.

وأكدت التحقيقات أن المتهم ظل لمدة عامين والأجهزة الأمنية تقوم بملاحقته لتعقبه وتحديد مكان اختبائه إلا أنه كان يتبع أساليب احتيالية وخداعية في الهروب من الملاحقات الأمنية، واستخدام تقنيات حديثة للتمويه على مكانه.

وعثرت جهات التحقيق بحوزة المتهم على عدد كبير من الأقراص المدمجة محمل عليها مقاطع مخلة بالآداب العامة للفتيات الضحايا.

وحددت النيابة العامة جلسة 28 فبراير أولى جلسات محاكمة "عنتيل" القاصرات الأجنبيات.

جدير بالذكر أن النيابة العامة تلقت بلاغا من أحدى السفارات الأجنبية ضد شخص بتهمة ارتكاب جرائم استغلال أطفال قاصرات أجنبيات.

المصدر: "فيتو" المصري