 
مباشر

تونس.. رجال الإطفاء يخمدون حريقا بمحيط كنيس مهجور بصفاقس

أخبار العالم العربي

تونس.. رجال الإطفاء يخمدون حريقا بمحيط كنيس مهجور بصفاقس
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x1q3

تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق شب بمحيط كنيس مهجور في مدينة صفاقس التونسية، دون وقوع إصابات

أفاد بذلك العميد حاتم بوبكر المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس موضحا أن الحريق شب مساء الأحد في المنطقة المحيطة بكنيس مهجور بصفاقس، وذلك جراء اشتعال النيران في أعشاب جافة وامتداد اللهب إلى أشجار النخيل القريبة.   

وأضاف أنه بعد اشتعال الحريق وصلت إلى المكان سيارتا إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد ألسنة اللهب، ولم تسجل خسائر بشرية أو مادية بالكنيس المهجور.

إقرأ المزيد
مصرع 4 أشخاص وفقدان 20 آخرين في حريق في مدينة فالنسيا الإسبانية (فيديو)
مصرع 4 أشخاص وفقدان 20 آخرين في حريق في مدينة فالنسيا الإسبانية (فيديو)

وتقع مدينة صفاقس عاصمة ولاية صفاقس في الجنوب الشرقي من البلاد، وتبعد 270 كلم عن العاصمة تونس، ويقدر تعداد سكانها بحوالي تسعمئة ألف نسمة.  

المصدر: موازاييك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا