تونس.. رجال الإطفاء يخمدون حريقا بمحيط كنيس مهجور بصفاقس

تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق شب بمحيط كنيس مهجور في مدينة صفاقس التونسية، دون وقوع إصابات

أفاد بذلك العميد حاتم بوبكر المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس موضحا أن الحريق شب مساء الأحد في المنطقة المحيطة بكنيس مهجور بصفاقس، وذلك جراء اشتعال النيران في أعشاب جافة وامتداد اللهب إلى أشجار النخيل القريبة.

وأضاف أنه بعد اشتعال الحريق وصلت إلى المكان سيارتا إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد ألسنة اللهب، ولم تسجل خسائر بشرية أو مادية بالكنيس المهجور.

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وتقع مدينة صفاقس عاصمة ولاية صفاقس في الجنوب الشرقي من البلاد، وتبعد 270 كلم عن العاصمة تونس، ويقدر تعداد سكانها بحوالي تسعمئة ألف نسمة.

المصدر: موازاييك