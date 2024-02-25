شركة "روساتوم" تعرض التقنيات النووية الروسية المتطورة بمؤتمر العلوم النووية في الغردقة

استعرضت شركة "روساتوم" الروسية، التقنيات النووية الروسية المتطورة خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الثالث عشر للعلوم النووية وتطبيقاتها المقام في مدينة الغردقة المصرية.

كما استعرضت شركة "روساتوم" وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، التقنيات المتطورة في مجالات الطب والرعاية الصحية والزراعة، في المؤتمر الدولي الذي نظمته الجمعية المصرية للعلوم النووية وتطبيقاتها (ESNSA) وهيئة الطاقة الذرية (EAEA) في الفترة من 17 حتى 20 فبراير في مدينة الغردقة.

وخلال حفل الافتتاح، استعرض مراد أصلانوف مدير مكتب "روساتوم" في مصر مجموعة المنتجات والحلول التي تقدمها الشركة في السوق المصري خاصة في مجال الطب والزراعة.

وصرح أصلانوف: "أن إنجازات "روساتوم" في مجال العلوم النووية وتطبيقاتها يعد دليلا على التزام الشركة بنهج الابتكار التكنولوجي، ويمثل افتتاح المكتب الرئيسي في مصر علامة فارقة هامة في التعاون مع الشركاء المصريين، وخاصة في مجال الطب.

وأضاف: "لا بد من الإشارة إلى إننا في العام الماضي، قمنا بالتوقيع على اتفاقية مع شركة "ميد فارما المصرية" بهدف نشر استخدام جهاز "تيانوكس"، أحد أكثر أجهزة العلاج بأكسيد النيتريك تطورا في الممارسة الطبية في جمهورية مصر العربية، وهو جهاز فريد من نوعه يستخدم في علاج البالغين والأطفال، ونحن على ثقة من أن هذا التعاون سوف يساهم بلا شك في تطوير القطاع الطبي المصري".

RT

ومن جانبها قدمت إيرينا سفياتو، مستشارة المدير العام لشركة "روساتوم" للرعاية الصحية، عرضا توضيحيا حول تطور الطب النووي في روسيا، مشيرة إلى أن شركة "روساتوم" تقوم بـ"تصميم وإنتاج 16 نوعا من المعدات الطبية ذات الشهرة العالمية، فضلا عن قدرتها على تصميم وتشييد منشآت البنية التحتية الطبية بشكل متكامل"، وتعد شركة "روساتوم" واحدة من الشركات الرائدة عالميا في إنتاج النظائر الطبية، وتقوم بإنتاج 11 مادة من المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية لتشخيص وعلاج مرضى الأورام والقلب والأوعية الدموية وتقوم حاليا بتنفيذ أكبر مصنع في أوروبا لإنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية في مدينة أوبنينسك والذي يعد أحد أهم المشاريع في مجال الرعاية الصحية".

وتابعت إيرينا سفياتو، حديثها أيضا عن المراكز المتعددة الوظائف لمعالجة المنتجات بالإشعاعات المؤينة، والتي يمكن استخدامها ليس فقط لتعقيم الأجهزة الطبية، بل يمكن استخدامها أيضا كتقنية آمنة تماما في معالجة المنتجات الزراعية والغذائية، بما يسمح بزيادة عمرها الافتراضي. وأكدت إلى أن "مثل هذه المراكز يمكن أن تقدم مساهمة كبيرة في تطوير الأمن الغذائي وزيادة إمكانات التصدير".

يشار إلى أن هذا المؤتمر يعقد كل أربعة سنوات ويشكل منصة هامة تهدف لمناقشة أحدث التطورات في مجال العلوم النووية وتطبيقاتها الواسعة النطاق.

وحضر حفل الافتتاح هشام فؤاد رئيس مجلس إدارة (ESNSA)، وعبد الفتاح هلال، أمين عام الجمعية، وأعضاء هيئة اللجنة المنظمة للمؤتمر وممثلي عن مجتمع الأعمال المحلي والإقليمي والدولي.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT