الحكومة المصرية تعلق على أنباء تسرب فيروسي تنفسي جديد عبر الوافدين

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، حقيقة ما تردد من أنباء بشأن تسرب فيروس تنفسي جديد إلى البلاد عبر الوافدين من الخارج، مؤكدا عدم صحة تلك الأنباء.

وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه "لا صحة لتسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج".

وشددت وزارة الصحة على أن الوضع الصحي في البلاد "مطمئن ومستقر تماما ولا يوجد أي تفش لفيروسات أو أي أمراض وبائية على مستوى الجمهورية".

وأكدت: "امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية على القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة".

وناشدت الوزارة المواطنين "عدم الانسياق وراء تلك الشائعات مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

المصدر: "اليوم السابع"