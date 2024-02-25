مصر.. غرق مركب محمل بالعمال في نهر النيل ومصدر أمني يكشف عن الحصيلة المبدئية للضحايا

كشف مصدر أمني في مصر عن حصيلة مبدئية لغرق مركب صغير بنهر النيل كان يقل عمالا في قرية نكلا التابعة لمحافظة الجيزة.

وقال المصدر إن الأهالي "أنقذوا 3 عمال مصابين نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى مبارك، وتم انتشال جثتين حتى الآن من المفقودين تحت الماء في ظل صعوبة عمليات المسح والتمشيط بسبب سرعة التيار".

وشهدت قرية نكلا التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر في الجيزة، غرق مركب محمل بعمال شركة مقاولات.

وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بفرق الإنقاذ والتدخل السريع للبحث عن المفقودين وتقديم المساعدة اللازمة.

وكشف مصدر أمني مسؤول عن تفاصيل جديدة في حادث غرق المركب قائلا "إن مركب صيد صغير يستخدم كمعدية كان يقل 13 عاملا، حدث به عطل مفاجئ وغرق بنهر النيل بمنطقة عزبة ربيع بقرية نكلا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية