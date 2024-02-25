فرحة مدرب خيل سعودي وحضور ولي العهد في كأس السعودية تثير تفاعلا كبيرا (فيديوهات)
تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع مقاطع فيديو وصور لمدرب خيل سعودي بعد فوزه بكأس السعودية والذي حضره ولي العهد محمد بن سلمان في ميدان الملك عبدالعزيز في الرياض.
وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع فيديوهات تتضمن تكريم ولي العهد السعودي لمدرب الخيل حمد آل رشيد وردة فعله بعد فوزه بالكأس، وأشادوا بدور الحكومة السعودية في دعم الرياضة بالمملكة.
وكتب أحد الناشطين على منصة "إكس": "الصورة الأجمل اليوم.. صورة هذا الشيخ كبير السن حمد آل رشيد مدرب الخيل الفائزة بكأس السعودية.. الجائزة الأعلى قيمة على مستوى سباقات الخيل بالعالم".
🚨الصورة الأجمل اليوم— AHMED 1927* (@Aeedi898) February 24, 2024
صورة هذا الشيخ كبير السن حمد آل رشيد
مدرب الخيل الفائزة ب( كأس السعودية)
الجائزة الأعلى قيمة على مستوى سباقات الخيل بالعالم
صورتهُ لحظة الفوز
ثم صورته لحظة التتويج فرحاً بالكأس وبراعي الحدث الذي توجه
سمو ولي العهد القائد الملهم🇸🇦 pic.twitter.com/MAgrgaqUSe
وعلق آخر: "حمد_آل_رشيد_اليامي.. مدرب قضى حياته مع الخيل وتجربته ناجحة وكبيرة وأخلاقه عالية.. بصمته كبيره مع الخيل في السعوديه مالك ومدرب.. شكرا لهذا الرجل".
#حمد_ال_رشيد_اليامي— H.H.Sh (@agmrt801) February 24, 2024
مدرب قضى حياته مع الخيل وتجربته ناجحه وكبيره
واخلاقه عاليه
بصمته كبيره مع الخيل في السعوديه مالك ومدرب
شكرا لهذا الرجل pic.twitter.com/ttv9GJIzmb
وكتب أحد الناشطين: "نهنيه ونهني مالك الخيل شرف الحريري بهذه الكاس الغالية علينا جميعا.. ".
الحاجه اللي تبرطم بالحجاج الضحوك يقلط لها شايب بالملاقا صبي ، هذا البيت ينطبق مساء اليوم على مدرب الحصان الفائز بكاس السعوديه للخيل حمد آل رشيد الكاس الاغلى بسباقات الخيل العالميه ، الذي نهنيه ونهني مالك الخيل شرف الحريري بهذه الكاس الغاليه علينا جميعا #كاس… pic.twitter.com/e4RqnhGxRm— محمد بن ماجد الدويش (@MMAldawish) February 24, 2024
ونشرت وسائل الإعلام السعودية فيديو يظهر لحظة الإعلان عن فوز الجواد (سينيور بسكادور) بالكأس ويظهر في الفيديو قيام ولي العهد السعودي بتتويج مالك الجواد، سينيور بسكادور، شرف الحريري ولحظة رفع كأس السعودية فائزا بالسباق وجانبه المدرب آل رشيد.
عاجل..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) February 24, 2024
ولي العهد يتوج شرف الحريري مالك الجواد "سنيور" بكأس السعودية.#محمد_بن_سلمان_في_كأس_السعودية
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وكتبت ناشطة مرفقة فيديو لولي العهد ومدرب الخيل: "قمة الأدب والاحترام.. ولي العهد يحاول أن الشايب ما يسلم على كتفه لاحترامه للشايب ما أجمل قيادتنا وولاة أمرنا حفظهم الله من كل مكروه هنيئا لنا بهم".
قمة الادب والاحترام ،،— الجنـرال (@Snaydr1122) February 25, 2024
ولي العهد يحاول ان الشايب ما يسلم على كتفه لاحترامه للشايب مااجمل قيادتنا وولاة امرنا حفظهم الله من كل مكروه هنيئاً لنا بهم 🇸🇦 pic.twitter.com/ozq59OmP9P
وحضر الأمير محمد بن سلمان، بطولة كأس السعودية 2024م لسباقات الخيل بنسختها الخامسة، مساء أمس السبت على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في الرياض.
وتعد كأس السعودية الحدث الأكبر من نوعه في العالم، حيث تجتذب نخبة الخيل والمدربين والفرسان الدوليين، وتقدم جوائز مالية كبيرة تبلغ في مجموعها 37.6 مليون دولار.
المصدر: RT