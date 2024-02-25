فرحة مدرب خيل سعودي وحضور ولي العهد في كأس السعودية تثير تفاعلا كبيرا (فيديوهات)

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع مقاطع فيديو وصور لمدرب خيل سعودي بعد فوزه بكأس السعودية والذي حضره ولي العهد محمد بن سلمان في ميدان الملك عبدالعزيز في الرياض.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع فيديوهات تتضمن تكريم ولي العهد السعودي لمدرب الخيل حمد آل رشيد وردة فعله بعد فوزه بالكأس، وأشادوا بدور الحكومة السعودية في دعم الرياضة بالمملكة.

وكتب أحد الناشطين على منصة "إكس": "الصورة الأجمل اليوم.. صورة هذا الشيخ كبير السن حمد آل رشيد مدرب الخيل الفائزة بكأس السعودية.. الجائزة الأعلى قيمة على مستوى سباقات الخيل بالعالم".

🚨الصورة الأجمل اليوم



صورة هذا الشيخ كبير السن حمد آل رشيد

مدرب الخيل الفائزة ب( كأس السعودية)

الجائزة الأعلى قيمة على مستوى سباقات الخيل بالعالم



صورتهُ لحظة الفوز

ثم صورته لحظة التتويج فرحاً بالكأس وبراعي الحدث الذي توجه

سمو ولي العهد القائد الملهم🇸🇦 pic.twitter.com/MAgrgaqUSe — AHMED 1927* (@Aeedi898) February 24, 2024

وعلق آخر: "حمد_آل_رشيد_اليامي.. مدرب قضى حياته مع الخيل وتجربته ناجحة وكبيرة وأخلاقه عالية.. بصمته كبيره مع الخيل في السعوديه مالك ومدرب.. شكرا لهذا الرجل".

#حمد_ال_رشيد_اليامي

مدرب قضى حياته مع الخيل وتجربته ناجحه وكبيره

واخلاقه عاليه

بصمته كبيره مع الخيل في السعوديه مالك ومدرب

شكرا لهذا الرجل pic.twitter.com/ttv9GJIzmb — H.H.Sh (@agmrt801) February 24, 2024

وكتب أحد الناشطين: "نهنيه ونهني مالك الخيل شرف الحريري بهذه الكاس الغالية علينا جميعا.. ".

الحاجه اللي تبرطم بالحجاج الضحوك يقلط لها شايب بالملاقا صبي ، هذا البيت ينطبق مساء اليوم على مدرب الحصان الفائز بكاس السعوديه للخيل حمد آل رشيد الكاس الاغلى بسباقات الخيل العالميه ، الذي نهنيه ونهني مالك الخيل شرف الحريري بهذه الكاس الغاليه علينا جميعا #كاس… pic.twitter.com/e4RqnhGxRm — محمد بن ماجد الدويش (@MMAldawish) February 24, 2024

ونشرت وسائل الإعلام السعودية فيديو يظهر لحظة الإعلان عن فوز الجواد (سينيور بسكادور) بالكأس ويظهر في الفيديو قيام ولي العهد السعودي بتتويج مالك الجواد، سينيور بسكادور، شرف الحريري ولحظة رفع كأس السعودية فائزا بالسباق وجانبه المدرب آل رشيد.

عاجل..



ولي العهد يتوج شرف الحريري مالك الجواد "سنيور" بكأس السعودية.#محمد_بن_سلمان_في_كأس_السعودية



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pic.twitter.com/hEW0k9VMmn — أخبار السعودية (@SaudiNews50) February 24, 2024

وكتبت ناشطة مرفقة فيديو لولي العهد ومدرب الخيل: "قمة الأدب والاحترام.. ولي العهد يحاول أن الشايب ما يسلم على كتفه لاحترامه للشايب ما أجمل قيادتنا وولاة أمرنا حفظهم الله من كل مكروه هنيئا لنا بهم".

قمة الادب والاحترام ،،

ولي العهد يحاول ان الشايب ما يسلم على كتفه لاحترامه للشايب مااجمل قيادتنا وولاة امرنا حفظهم الله من كل مكروه هنيئاً لنا بهم 🇸🇦 pic.twitter.com/ozq59OmP9P — الجنـرال (@Snaydr1122) February 25, 2024

وحضر الأمير محمد بن سلمان، بطولة كأس السعودية 2024م لسباقات الخيل بنسختها الخامسة، مساء أمس السبت على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في الرياض.

وتعد كأس السعودية الحدث الأكبر من نوعه في العالم، حيث تجتذب نخبة الخيل والمدربين والفرسان الدوليين، وتقدم جوائز مالية كبيرة تبلغ في مجموعها 37.6 مليون دولار.

المصدر: RT