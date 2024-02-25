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فرحة مدرب خيل سعودي وحضور ولي العهد في كأس السعودية تثير تفاعلا كبيرا (فيديوهات)

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فرحة مدرب خيل سعودي وحضور ولي العهد في كأس السعودية تثير تفاعلا كبيرا (فيديوهات)
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تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع مقاطع فيديو وصور لمدرب خيل سعودي بعد فوزه بكأس السعودية والذي حضره ولي العهد محمد بن سلمان في ميدان الملك عبدالعزيز في الرياض.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع فيديوهات تتضمن تكريم ولي العهد السعودي لمدرب الخيل حمد آل رشيد وردة فعله بعد فوزه بالكأس، وأشادوا بدور الحكومة السعودية في دعم الرياضة بالمملكة.

وكتب أحد الناشطين على منصة "إكس": "الصورة الأجمل اليوم.. صورة هذا الشيخ كبير السن حمد آل رشيد مدرب الخيل الفائزة بكأس السعودية.. الجائزة الأعلى قيمة على مستوى سباقات الخيل بالعالم".

وعلق آخر: "حمد_آل_رشيد_اليامي.. مدرب قضى حياته مع الخيل وتجربته ناجحة وكبيرة وأخلاقه عالية.. بصمته كبيره مع الخيل في السعوديه مالك ومدرب.. شكرا لهذا الرجل".

وكتب أحد الناشطين: "نهنيه ونهني مالك الخيل شرف الحريري بهذه الكاس الغالية علينا جميعا.. ".

 ونشرت وسائل الإعلام السعودية فيديو يظهر لحظة الإعلان عن فوز الجواد (سينيور بسكادور) بالكأس ويظهر في الفيديو قيام ولي العهد السعودي بتتويج مالك الجواد، سينيور بسكادور، شرف الحريري ولحظة رفع كأس السعودية فائزا بالسباق وجانبه المدرب آل رشيد.

وكتبت ناشطة مرفقة فيديو لولي العهد ومدرب الخيل: "قمة الأدب والاحترام.. ولي العهد يحاول أن الشايب ما يسلم على كتفه لاحترامه للشايب ما أجمل قيادتنا وولاة أمرنا حفظهم الله من كل مكروه هنيئا لنا بهم".

وحضر الأمير محمد بن سلمان، بطولة كأس السعودية 2024م لسباقات الخيل بنسختها الخامسة، مساء أمس السبت على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في الرياض.

وتعد كأس السعودية الحدث الأكبر من نوعه في العالم، حيث تجتذب نخبة الخيل والمدربين والفرسان الدوليين، وتقدم جوائز مالية كبيرة تبلغ في مجموعها 37.6 مليون دولار.

المصدر: RT

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