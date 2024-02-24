"كتائب المجاهدين" تكشف عن عمليات نوعية في غزة أسقطت 20 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح

أعلنت "كتائب المجاهدين" الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين"، تنفيذ 17 مهمة عسكرية في عمليات القنص والقصف بالصواريخ، سقط خلالها ما يزيد عن 20 جنديا إسرائيليا قتلى وجرحى.

وأوضح الناطق العسكري باسم كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية أبو بلال، في بيان: "بعد 141 يوما من الحرب يواصل مجاهدونا توجيه ضرباتهم الموجعة لقوات العدو الصهيوني في كافة محاور التقدم في قطاع غزة".

وأضاف: "نفذنا في آخر 96 ساعة 17 مهمة عسكرية سقط خلالها ما يزيد عن 20 من جنود العدو الصهيوني بين قتيل وجريح، وتنوعت بين عمليات القنص والقصف بالصواريخ والهاون واستهداف الطائرات الحربية للعدو الصهيوني وقواته المتحصنة في الآليات والمباني".

وأكد أن "عملية خان يونس النوعية بالأمس كانت ضربة موجعة للعدو الصهيوني حيث قنص مجاهدونا 6 جنود من جيش العدو، واصطادوهم كالبط من فوق آلياتهم وتساقطوا تباعا برصاص مجاهدينا، وسيتم نشر التوثيق بحول الله".

إقرأ المزيد

وذكر الجيش الإسرائيلي في تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، مقتل 577 عسكريا في صفوفه بينهم ضباط وجنود.

هذا ونشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بصواريخ قصيرة المدى.

كما ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدرين أن المسؤولين الأمريكيين والقطريين والمصريين قدموا إطارا جديدا أكثر تفصيلا لصفقة الرهائن إلى المفاوضين الإسرائيليين خلال اجتماع في باريس يوم الجمعة.

وتواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، كما تستمر الاشتباكات على أكثر من محور، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ141 في ظل وضع إنساني كارثي، وارتفاع في حصيلة الضحايا.

المصدر: RT