تبون: الجزائر تعيش تحولا عميقا بعد عملية الإصلاح

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إن الجزائر تعيش تحولا عميقا على كافة الأصعدة بعد عملية الإصلاح الشاملة.

وأكد تبون، في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي، بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس اتحاد العمال الجزائريين: "ببالغ الفخر نحيي هذه الذكرى الغالية علينا جميعا".

وأضاف الرئيس الجزائري، أنه "يتعين على الجميع الحفاظ على وحدة الصف في عالم مضطرب لمواجهة التحديات".

وقال تبون: "لقد شكل تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين محطة حاسمة في نضال الشعب الجزائري لاستعادة حريته من الاستعمار". داعيا كل القوى العمالية إلى الالتفاف حول المسار الإصلاحي.

وكشف الرئيس عبد المجيد تبون، أنه "تم انجاز أكثر من 141 بئرا استكشافية وإنتاجية تجسيدا للالتزام رقم 21". مؤكدا على"مواصلة تكثيف الجهود للإسراع في تنفيذ برنامج تثمين المحروقات".

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وأوضح تبون: "لقد التزمت الجزائر بمرافقة مسار الانتقال الطاقوي الناجح والتموقع كفاعل أساسي في إنتاج الكهرباء ودعم إعادة التشجير والتنوع البيولوجي، كما نتطلع بثقة ثابتة إلى التئام القمة الـ7 للغاز بالجزائر لتطوير استغلال هذا المورد على الوجه الأمثل".

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية