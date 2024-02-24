مستشار السوداني: الولايات المتحدة تتعامل بأنانية وحسابات سياسية مع ملف تسليح العراق

قال خالد اليعقوبي، المستشار الأمني لرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، إن الولايات المتحدة تتعامل مع ملف عقود التسليح الكبيرة مع العراق بأنانية ووفق حسابات سياسية.

جاء ذلك، اليوم السبت، خلال استضافته في ندوة حوارية على هامش مؤتمر بغداد الدولي بنسخته السادسة تحت عنوان (التواصل الإقليمي.. محورية العراق).

وأضاف اليعقوبي" "ارتبطنا بعقود تسليح كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي لديها نوع من الأنانية في هذا الجانب، ودائما ما تتعامل بملفات التجهيزات العسكرية وفق حسابات سياسية، فإذا كان الموقف لا يتناغم مع سياستها بشكل كبير ربما تُحاسب كما فعلت مع حكومة نوري المالكي بدورته الثانية".

وعن الحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة لإنهاء مهمة التحالف الدولي، قال اليعقوبي إن أمريكا "أخّرت الحوار للأسف 5 أشهر، حيث تحججوا بأنهم لا يتفاوضون تحت النار".

وأضاف: "كنا ننصحهم دائما بأن فرصة الجلوس إلى طاولة الحوار ستعطي مرونة ومساحة أوسع للحكومة العراقية والقوى السياسية بأن تمارس ضغطا أكبر على الفصائل، ويكون هناك تخفيض للتصعيد لإثبات المصداقية"، مؤكدا أن السوداني استطاع إقناع الجانب الأمريكي بخوض الحوار، والآن قد انتهت الجولة الثانية منه".

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وكان المكتب الإعلامي للحكومة العراقية في بيان مقتضب، قد أعلن نهاية الشهر الماضي، أن السوداني رعى انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة لإنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد.

وكان السوداني، قد أكد في أكثر من مناسبة البدء بإجراء حوار مع التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة لإنهاء مهمته في البلاد.

المصدر: شفق نيوز