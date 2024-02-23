رجل الأعمال المصري ساويرس يعلق على إعلان مجلس الوزراء عن "أكبر صفقة استثمار مباشر"

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على إعلان الحكومة المصرية الموافقة على "أكبر صفقة استثمار مباشر"، منتقدا عدم الوضوح في بيان مجلس الوزراء بطريقة غير مباشرة.

ونشر ساويرس تدوينة على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس"(تويتر سابقا) علق من خلالها على خبر بشأن "ترقب صدور بيان مهم عن مجلس الوزراء"، حيث قال: "البيان المهم عملنا صفقة كبيرة قوي بس مش هنقولكم دلوقتي".

البيان المهم : " عملنا صفقةً كبيرة قوي بس مش هنقولكم دلوقتي 😂 " https://t.co/p59dHqjeLF — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 22, 2024

كما رد رجل الأعمال المصري على تدوينة لناشط ذكر أن مصر ستجني 22 مليار دولار بمجرد التوقيع على مشروع "رأس الحكمة" و11 مليارا خلال شهر، وأن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 33 مليار دولار والمرحلة الأولى ستستغرق 5 سنوات وحصة مصر من الأرباح ستصل إلى 35%.

وعلق ساويرس على التدوينة قائلا: "طيب الله يخليك قول للحكومة على شان تقولنا ونتأكد".

طيب الله يخليك قول للحكومة علشان تقولنا وًنتأكد …🤪 pic.twitter.com/Tbu10IW5v0 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 22, 2024

والخميس أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه وافق على "أكبر صفقة استثمار مباشر" بالشراكة مع "كيانات كبرى" في إطار الجهود الحكومية المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي.

وصرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة تحقق مستهدفات التنمية التي حددتها الدولة في المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

ولفت إلى أن الحكومة مستمرة في إجراءات تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

المصدر: RT