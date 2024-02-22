النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الليبي: روسيا لها دور بارز في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين

قال النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مسعود عبيد، إن روسيا لها دور بارز في ملف المصالحة الوطنية في ليبيا وتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد.

وأضاف النائب الأول في تصريح لــ RT "نطمح أن يكون لروسيا مواقف تساعد على إعادة الاستقرار في البلاد".

وتابع مسعود عبيد قائلا "كما نطمح أن تكون هناك مواقف لموسكو في المحافل الدولية بما يتماشى مع السياسات التي تضعها القيادة السياسية في ليبيا".

وأشار عبيد إلى أن دولة روسيا من أهم الأقطاب الرئيسية وستلعب دورا بارزا في صنع السياسيات الدولية تجاه الملف الليبي.

المصدر: RT