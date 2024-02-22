ملك الأردن يتوجه إلى الرياض في زيارة خاصة لتقديم العزاء بوفاة والد الأميرة رجوة الحسين

غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الخميس، المملكة في زيارة خاصة إلى الرياض لتقديم العزاء بوفاة والد الأميرة رجوة الحسين.

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وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن الملك ترافقه الملكة رانيا العبد الله، سيقدم العزاء بوفاة والد الأميرة رجوة الحسين، خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف.

وذكرت الوكالة أن الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية ومبعوثه الشخصي، أدى اليمين الدستورية نائبا للملك بحضور هيئة الوزارة.

والأحد نعى الديوان الملكي الأردني والد الأميرة رجوة الحسين، خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف.

وبأمر من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أعلن الديوان الملكي الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من الأحد 18 فبراير عام 2024.

جلالة الملك عبدالله الثاني يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة إلى الرياض لتقديم العزاء بوفاة والد سمو الأميرة رجوة الحسين، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف#الأردن — RHC (@RHCJO) February 22, 2024

المصدر: بترا