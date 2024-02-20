"حزب الله" يستهدف جنودا ومواقع إسرائيلية ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، استهدافه لجنود ومواقع إسرائيلية عدة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وصدر عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 03:32 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء (بتوقيت لبنان): "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية".‏

- عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع ‏السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية".‏

- عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‌‏انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ بركان".‏

- عند الساعة 02:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع ‏المرج بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

- عند الساعة 10:00 من صباح اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة ‏مباشرة".‏

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT



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