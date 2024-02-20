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لبنان.. 4 قتلى و4 جرحى بانهيار مبنى في منطقة الشويفات (فيديو + صور)

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لبنان.. 4 قتلى و4 جرحى بانهيار مبنى في منطقة الشويفات (فيديو + صور)
الدفاع المدني اللبناني
عناصر من الدفاع المدني اللبناني يبحثون عن ناجين بعد انهيار مبنى في الشويفات، لبنان 19 فبراير 2024.
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انتهت عمليات البحث والإنقاذ بعد انهيار في منطقة الشويفات بمحافظة جبل لبنان، حيث قتل 4 أشخاص وأصيب 4 آخرون تم انتشالهم من تحت ركام المبنى.

وقال الصليب الأحمر اللبناني في بيان إنه "على إثر انهيار مبنى مأهول في منطقة الشويفات، والذي نتج عنه بحسب المعلومات التي توافرت لدى الصليب الأحمر اللبناني 4 قتلى و6 مصابين، تحركت طواقم الصليب الأحمر اللبناني وقوامها 6 سيارات إسعاف وفريق من وحدة البحث والإنقاذ".

وأضاف: "عملت فرقنا على نقل 3 جثث و3 مصابين الى المستشفيات المجاورة بعد انتشالهم من تحت الركام، وقدّمت الإسعافات الأولية لشخصين في الموقع لم تستدع حالتهما النقل إلى المستشفى، كما تم نقل جثة وإصابة واحدة من جهات أخرى، وقد استمرت عمليات الإنقاذ حتى الثالثة فجرا".

وأفيد أمس بأنه تم انتشال أربع جثث تعود لامرأتين ورجل مسن وطفل، إضافة إلى إنقاذ خمسة أشخاص على قيد الحياة، بينهم سيدتان. كما أفادت المعلومات عن وجود 17 شخصا تحت الأنقاض من الجنسية السورية.

المصدر: RT + "النهار"

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