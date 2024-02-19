بوغدانوف يبحث مع السفير الإماراتي تعزيز العلاقات بين البلدين
Sputnik
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع السفير الإماراتي في موسكو محمد أحمد الجابر أولويات تعزيز العلاقات بين روسيا والإمارات.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين: "بحث اللقاء القضايا ذات الأولوية لتعزيز العلاقات الروسية الإماراتية متعددة الأوجه، وجدول الاتصالات الثنائية".
وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الموضوعات الرئيسية على جدول أعمال الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في الأراضي الفلسطينية ومنطقة البحر الأحمر.
المصدر: تاس