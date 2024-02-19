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بوغدانوف يبحث مع السفير الإماراتي تعزيز العلاقات بين البلدين

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بوغدانوف يبحث مع السفير الإماراتي تعزيز العلاقات بين البلدين
Sputnik
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع السفير الإماراتي في موسكو محمد أحمد الجابر أولويات تعزيز العلاقات بين روسيا والإمارات.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين: "بحث اللقاء القضايا ذات الأولوية لتعزيز العلاقات الروسية الإماراتية متعددة الأوجه، وجدول الاتصالات الثنائية".

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وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الموضوعات الرئيسية على جدول أعمال الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في الأراضي الفلسطينية ومنطقة البحر الأحمر.

المصدر: تاس

 

 

 

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