القضاء الجزائري يصدر أحكاما بالإعدام والمؤبد في حق الإرهابي "الذيب الجيعان"

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بولاية سيدي بلعباس، غرب الجزائر، أربعة أحكام بالإعدام، وبالمؤبد، في حق الإرهابي بحري جيلالي المعروف بلقب "الذيب الجيعان"، في 5 قضايا متفرقة.

وأدان القضاء الجزائري المتهم في 5 قضايا وهي "إنشاء جماعة إرهابية مسلحة" و"المساس بأمن الدولة" و"القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" و"تدمير أملاك الدولة" و"خلق الرعب في أوساط السكان" و"مساعدة جماعة إرهابية".

تعود وقائع القضايا الخمس جميعها إلى الفترة الممتدة ما بين 1992 و1996، التي شهدت فيها الجزائر أحداث عنف ونشاط إرهابي واسع.

الجدير بالذكر أنه قد سبق وأن صدر في حق الإرهابي المكنى بـ"الذيب الجيعان" 40 حكما نهائيا، بين الإعدام والمؤبد، في قضايا تخص إنشاء جماعة إرهابية مسلحة، المساس بأمن الدولة، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، تدمير أملاك الدولة وخلق الرعب في أوساط السكان، ومساعدة جماعة إرهابية، تضاف إليها الأحكام الصادرة الأحد.

المصدر: الشرق الجزائرية