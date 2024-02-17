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مصر.. النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز تأهيلي وأقسام الشرطة (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز تأهيلي وأقسام الشرطة (صور)
Gettyimages.ru
العلم المصري
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أجرت النيابة العامة المصرية اليوم السبت تفتيشا لمركز الإصلاح والتأهيل بدر 2 وأقسام الشرطة في مختلف أنحاء البلاد.

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وفي إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، تم تكليف فريق من عضوات وأعضاء النيابة العامة يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير لعام 2024، بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز الإصلاح والتأهيل بدر 2".

وتنفيذا لأمر النائب العام تفقد الفريق عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها، وملائمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمعوا إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية؛ فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

هذا وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعاا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.

وفي ختام زيارته تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.

مصر.. النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز تأهيلي وأقسام الشرطة (صور)
RT

مصر.. النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز تأهيلي وأقسام الشرطة (صور)
RT
مصر.. النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز تأهيلي وأقسام الشرطة (صور)
RT

المصدر: RT

ناصر حاتم 

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