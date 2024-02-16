كتيبة جنين في "سرايا القدس" تعرض مشاهد من استهدافها لحاجز "دوثان" الإسرائيلي بصليات من الرصاص-فيديو

عرضت كتيبة جنين في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من استهدافها لحاجز "دوثان" العسكري الإسرائيلي بصليات من الرصاص.

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس - كتيبة" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهدافها حاجز دوثان العسكري بصليات من الرصاص".

وقال في بيان: "تمكن جند الكتيبة بحمد الله ظهر اليوم، من استهداف حاجز دوثان العسكري بوابل كثيف من الرصاص..جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات".

هذا وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية اليوم الجمعة مقتل إسرائيليين اثنين بحادث إطلاق نار على موقف للحافلات في كريات ملاخي بعسقلان جنوب إسرائيل.

فيما أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أنه سيسهل القوانين التي تسمح للمستوطنين بحمل السلاح، بعد مقتل مستوطنين وجرح و4 بإطلاق للنار في مستوطنة كريات ملاخى.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ133 فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر: RT