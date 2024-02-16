نجيب ساويرس يتحدث عن سبب إظهار السلبيات في مصر

أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تفاعلا كبيرا بحديثه عن مصر وشعبها، وأكد أنه لا توجد دولة أجمل منها رغم أنها "تائهة وبتدور عن أبيها".

رغبة في الاصلاح و حزنا علي بلدنا و ليس لمجرد اظهار السلبية و لكي نتعاون جميعا لاصلاح هذه الفوضي و المسؤول عنها الشعب اولا و الدولة ثانيا فشوارعنا لا توجد بها ارصفة و المشاة يعبروا الشارع من كل اتجاه و في وقت و لا يتقيدوا بخط عبور المشاة و لا احترام لاشارات المرور او الالتزام… https://t.co/Towa54zA7p — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 15, 2024

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ورد ساويرس عبر حسابه على موقع "إكس" على منشور سابق له تحدث فيه عن بعض السلبيات في بلاده، ومنها عدم وجود أرصفة وعدم الالتزام بإشارات المرور.

وقال نجيب ساويرس ردا على المنشور: "رغبة في الإصلاح وحزنا علي بلدنا وليس لمجرد إظهار السلبية، ولكي نتعاون جميعا لإصلاح هذه الفوضى والمسؤول عنها الشعب أولا والدولة ثانيا، فشوارعنا لا توجد بها أرصفة والمشاة يعبرون الشارع من كل اتجاه وفي وقت، ولا يتقيدون بخط عبور المشاة ولا احترام لإشارات المرور أو الالتزام بحارة السير".

وعلق مستخدم على منصة "إكس" قائلا ردا على ما كتبه رجل الأعمال المصري: "ما بلاش فضايح يا جماعة عندنا شيء سلبي مش لازم العالم كله يعرفه فضحتونا وفي الآخر مستغربين إن الناس بيشتمونا؟!".

احنا اللي فاضحين نفسنا ….اي حد ييجي عندنا يبقي اتفضحنا 😂 بس احنا اللي مش حاسيين .. بس بصراحة مصر بكل بلاويها مفيش احلي منها و انا لفيت العالم كله و ما لقيتش احلي منها و من ناسها … ام الدنيا .. بس تايهه و بتدور علي ابوها 😂 https://t.co/KpFUS1P3Jr — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 15, 2024

وقال ساويرس في منشور على منصة "إكس"، ردا على ذلك: "إحنا اللي فاضحين نفسنا، أي حد يجي عندنا يبقي اتفضحنا بس إحنا اللي مش حاسيين". وأضاف رجل الأعمال المصري: "بس بصراحة مصر بكل بلاويها مفيش أحلي منها وأنا لفيت العالم كله وما لقيتش أحلي منها ومن ناسها أم الدنيا، بس تايهة وبتدور علي أبوها".

بتدور علي ابنها البار 🇪🇬😍 — 🇪🇬Sameh elnabrawy (@sameh0007sm) February 15, 2024

وتفاعل بعض الأشخاص عبر "إكس" مع تغريدات ساويرس التي أثارت تفاعلا كبيرا بينهم.

#مصر تفقد لأمور كثيرة وليس السبب فيها الشعب ولكن المهتم الرئيسي هو الحكومة بكل فئاتها

أوجد قانون عادل صارم يحاسب الكبير قبل الصغير والمسؤول قبل المواطن وبعدين تعال قول الشعب

أوجد طرق محترمة فيها حارات، وصناديق قمامة وغيرها وبعدين تعال الشعب



انما لما يبقي لا قانون ولا طرق ولا… — Haitham (@haithamal3112) February 15, 2024

المصدر: RT