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نجيب ساويرس يتحدث عن سبب إظهار السلبيات في مصر

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نجيب ساويرس يتحدث عن سبب إظهار السلبيات في مصر
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أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تفاعلا كبيرا بحديثه عن مصر وشعبها، وأكد أنه لا توجد دولة أجمل منها رغم أنها "تائهة وبتدور عن أبيها".

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ورد ساويرس عبر حسابه على موقع "إكس" على منشور سابق له تحدث فيه عن بعض السلبيات في بلاده، ومنها عدم وجود أرصفة وعدم الالتزام بإشارات المرور.

وقال نجيب ساويرس ردا على المنشور: "رغبة في الإصلاح وحزنا علي بلدنا وليس لمجرد إظهار السلبية، ولكي نتعاون جميعا لإصلاح هذه الفوضى والمسؤول عنها الشعب أولا والدولة ثانيا، فشوارعنا لا توجد بها أرصفة والمشاة يعبرون الشارع من كل اتجاه وفي وقت، ولا يتقيدون بخط عبور المشاة ولا احترام لإشارات المرور أو الالتزام بحارة السير".

وعلق مستخدم على منصة "إكس" قائلا ردا على ما كتبه رجل الأعمال المصري: "ما بلاش فضايح يا جماعة عندنا شيء سلبي مش لازم العالم كله يعرفه فضحتونا وفي الآخر مستغربين إن الناس بيشتمونا؟!".

وقال ساويرس في منشور على منصة "إكس"، ردا على ذلك: "إحنا اللي فاضحين نفسنا، أي حد يجي عندنا يبقي اتفضحنا بس إحنا اللي مش حاسيين". وأضاف رجل الأعمال المصري: "بس بصراحة مصر بكل بلاويها مفيش أحلي منها وأنا لفيت العالم كله وما لقيتش أحلي منها ومن ناسها أم الدنيا، بس تايهة وبتدور علي أبوها".

وتفاعل بعض الأشخاص عبر "إكس" مع تغريدات ساويرس التي أثارت تفاعلا كبيرا بينهم.

المصدر: RT

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