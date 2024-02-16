الصحة العالمية: نحاول الوصول إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تحاول الوصول إلى مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة، بعد أن اقتحمته القوات الإسرائيلية يوم أمس.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاساريفيتش: "لا يزال هناك مرضى مصابون بجراح خطيرة ومرضى داخل المستشفى"، مشددا على أن "هناك حاجة ملحة لتوصيل الوقود لضمان استمرار تقديم الخدمات المنقذة للحياة".

وأكد "أننا نحاول الوصول لأن الأشخاص الذين ما زالوا في مجمع ناصر الطبي يحتاجون إلى المساعدة".

وفي وقت سابق وصف الجيش الإسرائيلي عملية اقتحام المستشفى الواقع في خان يونس بأنها "دقيقة ومحدودة"، وقال إنها استندت إلى معلومات تفيد بأن "حماس" احتجزت رهائن في المستشفى، مع احتمال وجود بعض جثث الرهائن هناك.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إنه "اعتقل أكثر من 20 من إرهابيي حماس الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر داخل المجمع وعثر على أسلحة، بما في ذلك قذائف هاون وقنابل يدوية".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة، وفاة 3 مرضى في العناية المركزة بعد انقطاع الكهرباء عن مجمع ناصر الطبي، وناشدت المؤسسات الأممية سرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم "قبل فوات الأوان"، محذرة من احتمال وفاة 3 مرضى آخرين في العناية المركزة، و3 في حضانة الأطفال، نتيجة توقف الأوكسجين.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT