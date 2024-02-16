أطفال مؤسسة "دايموهك" الخيرية يشاركون في حملة دعم للاجئين الفلسطينيين

نظمت مؤسسة "دايموهك" الخيرية حملة لجمع المساعدات للاجئين الفلسطينيين، بمشاركة مجموعة من المتطوعين البالغين، والأطفال.

وفي إطار الحملة تم تأمين الملابس والأحذية وألعاب الأطفال والمواد الغذائية للفلسطينيين.

وشارك في الحملة متطوعون من مختلف الفئات العمرية، ومن بينهم فاطمة توربالخانوفا البالغة من العمر 9 سنوات.

ولطالما حلمت فاطمة بلقاء أطفال فلسطينيين، وكتبت رسالة لهم في وقت سابق، وبعد أن علمت بحملة جمع المساعدات الإنسانية، توجهت إلى المؤسسة ليتم قبولها كمتطوعة.

وأحضرت فاطمة معها ألعابها المفضلة لتقديمها للأطفال الفلسطينيين.

وهناك متطوع صغير آخر في المؤسسة، وهو بايسانغور سينتيابريف البالغ من العمر 6 سنوات، الذي أحضر الألعاب صولة لشخص يصلي من أجل الفلسطينيين.

المصدر: RT