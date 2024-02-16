ضحايا الحرب في تزايد وصحة غزة تعلن حصيلة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع بلغت 28775 قتيلا، معظمهم من النساء والأطفال.

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وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن عدد المصابين ارتفع إلى 68552 منذ 7 أكتوبر، مؤكدة وقوع "112 شهيدا و157 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

ومن الجانب الإسرائيلي، ارتفع عدد قتلى الجيش إلى 571 والمصابين إلى 2909.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ133، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر: RT