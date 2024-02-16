صحة غزة: وفاة 3 مرضى نتيجة انقطاع الكهرباء في مجمع ناصر الطبي

أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة 3 مرضى في العناية المركزة بعد انقطاع الكهرباء عن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع.

وقالت الوزارة، اليوم الجمعة، إن 3 مرضى من أصل 6 في العناية المركزة، فارقوا الحياة نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف الأوكسجين عنهم، كما وضعت سيدتان مولودهما في ظروف قاهرة وغير إنسانية، في ظل انعدام الكهرباء والماء والطعام والتدفئة في مجمع ناصر.

وذكرت الوزارة أن مجمع ناصر الطبي "أصبح تحت السيطرة الكاملة للقوات الإسرائيلية، ونحملها المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية هناك".

وناشدت المؤسسات الأممية سرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم "قبل فوات الأوان"، محذرة من احتمال وفاة 3 مرضى آخرين في العناية المركزة، و3 في حضانة الأطفال، نتيجة توقف الأوكسجين.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة 28663 قتيلا، والجرحى 68395 منذ بدء الحرب.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ133، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر: RT