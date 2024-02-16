صحة غزة تناشد المؤسسات الأممية إنقاذ مرضى مجمع ناصر الطبي بعد انقطاع الكهرباء عنه

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة توقف المولدات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي عن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع، مشيرة إلى أنه أصبح تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "توقف المولدات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مجمع ناصر الطبي ونخشى وفاة 6 في العناية المركزة و3 في حضانة الأطفال في أي لحظة نتيجة توقف الأكسجين عنهم".

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وأضافت: "نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم باعتبار أن المجمع أصبح تحت سيطرته الكاملة الآن".

وتابع البيان: "نناشد كافة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في مجمع ناصر الطبي قبل فوات الأوان".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد ذكرت في بيان صحفي أن الجيش الإسرائيلي استهدف قسم العظمية في مجمع ناصر الطبي ما أدى إلى مقتل أحد المصابين وإصابة العديد من المرضى.

وأدى الاستهداف أيضا لتلف أنبوب الأكسجين وتسريبه، ما أدى إلى انخفاض ضغط الأكسجين في المجمع وخاصة في قسم العناية المركزة، وتعرض المرضى للخطر نتيجة الاستهداف الإسرائيلي.

المصدر: نوفوستي