 
مباشر

صحة غزة تناشد المؤسسات الأممية إنقاذ مرضى مجمع ناصر الطبي بعد انقطاع الكهرباء عنه

أخبار العالم العربي

صحة غزة تناشد المؤسسات الأممية إنقاذ مرضى مجمع ناصر الطبي بعد انقطاع الكهرباء عنه
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wznu

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة توقف المولدات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي عن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع، مشيرة إلى أنه أصبح تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "توقف المولدات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مجمع ناصر الطبي ونخشى وفاة 6 في العناية المركزة و3 في حضانة الأطفال في أي لحظة نتيجة توقف الأكسجين عنهم".

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي يجبر النازحين في مجمع ناصر الطبي بخان يونس على الخروج منه (فيديو)
الجيش الإسرائيلي يجبر النازحين في مجمع ناصر الطبي بخان يونس على الخروج منه (فيديو)

وأضافت: "نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم باعتبار أن المجمع أصبح تحت سيطرته الكاملة الآن".

وتابع البيان: "نناشد كافة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في مجمع ناصر الطبي قبل فوات الأوان".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد ذكرت في بيان صحفي أن الجيش الإسرائيلي استهدف قسم العظمية في مجمع ناصر الطبي ما أدى إلى مقتل أحد المصابين وإصابة العديد من المرضى.

وأدى الاستهداف أيضا لتلف أنبوب الأكسجين وتسريبه، ما أدى إلى انخفاض ضغط الأكسجين في المجمع وخاصة في قسم العناية المركزة، وتعرض المرضى للخطر نتيجة الاستهداف الإسرائيلي.

 

 

المصدر: نوفوستي

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟