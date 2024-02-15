مصر.. حواس يطلق تصريحا هاما بشأن "تبليط" الهرم

كشف عالم الآثار المصرية زاهي حواس، رئيس لجنة مراجعة مشروع "تبليط الهرم"، أن اللجنة لن تسمح باي عملية ترميم وستحافظ على حالة الهرم الحالية من دون أي إضافات.

وقال حواس إن قرار اللجنة يرفض إعادة تركيب أي من الكتل الغرانيتية الموجودة حول جسم هرم "منكاورع".

وأضاف في تصريح على قناة "ON": "أقول للعالم أطمئنوا مفيش تبليط للهرم.. مفيش بلاطة على الهرم .. قرار اللجنة ملزم لوزارة السياحة والآثار بعدم تنفيذ مشروع كساء الهرم الأصغر.. ننتظر خطة لتطوير الهرم سيتم عرضها من قبل الدكتور مصطفى وزيري".

وأكد في رسالة توجه للمصريين وللعالم أنه لن يكون هناك أي تغيير أو ترميم، قائلا: "اطمئنوا مفيش تبليط للهرم، وهناك دراسات وتقارير لأي عملية تطوير.. وأنا أعرف كل حبة رمل في الهرم ولا يمكن تبليط الهرم أو وضع حجر زيادة".

وكان قد أصدر وزير السياحة والآثار أحمد عيسى في وقت سابق قرارا وزاريا بتشكيل لجنة علمية عليا برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، وعضوية عدد من كبار العلماء المتخصصين في الآثار لا سيما الأهرامات والهندسة من المصريين والأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية التشيك وألمانيا، لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم "منكاورع" بمنطقة آثار الهرم.

المصدر: مصراوي