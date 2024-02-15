وصفته بالقيادي المجتمعي.. واشنطن تدين هدم إسرائيل منزل ناشط فلسطيني بالقدس الشرقية (فيديو)

دانت الولايات المتحدة، الأربعاء، هدم إسرائيل منزل ناشط فلسطيني في القدس الشرقية.

وجاءت الإدانة الأمريكية بعد ساعات من تصريح فخري أبو دياب الناطق باسم لجنة أهالي بلدة سلوان والناشط ضد عمليات الهدم، بأن السلطات الإسرائيلية هدمت منزله المبني منذ 38 عاما في حي البستان قرب البلدة القديمة.

وقال أبو دياب لوكالة فرانس برس في القدس "كان 10 منا يعيشون هنا، زوجتي وأطفالي الثلاثة وخمسة من أفراد الأسرة الموسعة والآن نحن في الشارع حرفيا، نطلب من الجيران والمارة مساعدتنا"، مضيفا "لقد أصبحنا بلا مأوى".

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تدين عملية الهدم وستحث إسرائيل على عدم استهداف منازل أخرى.

وأفاد ميلر عن أبو دياب "بأنه قيادي مجتمعي بارز بما في ذلك ضد الهدم والآن تم تشريد عائلته".

وأضاف "هذه الأعمال تعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام وأمن دائمين لا يستفيد منهما الفلسطينيون فحسب، بل الإسرائيليون أيضا".

وتابع ميلر "إنها تضر بمكانة إسرائيل في العالم وتجعل من الصعب علينا في نهاية المطاف إنجاز كل الأشياء التي نحاول تحقيقها والتي ستكون في نهاية المطاف في مصلحة الشعب الإسرائيلي".

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن جزءا من المبنى يعود تاريخه إلى ما قبل عام 1967.

📹 متابعة صفا| جانب من هدم منزل فخري أبو دياب في حي البستان ببلدة سلوان بالقدس المحتلة pic.twitter.com/3I6waNZ9jI — وكالة صفا (@SafaPs) February 14, 2024

ورد أبو دياب على الإدانة الأمريكية قائلا "أشكرهم، لكن كان ينبغي عليهم الضغط مسبقا على الإسرائيليين لمنع هدم منزلي".

وصرح "لقد كان عملا انتقاميا، وهو جزء من الحملة التي يشنها الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في القدس والتي تزايدت منذ 7 أكتوبر تاريخ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة".

وفي الأسابيع الأخيرة أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من ارتفاع الحصيلة البشرية في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية، إضافة الى تزايد أعمال العنف التي يقوم بها مستوطنون في الضفة الغربية.

بلدية الاحتلال تهدم منزل الباحث الفلسطيني فخري أبو دياب في حي البستان ببلدة #سلوان جنوب المسجد الأقصى. #القدس_لناpic.twitter.com/ptWazmy1C9 — ⭕🔻samahpal23 (@samahpal23) February 14, 2024

المصدر: أ ف ب