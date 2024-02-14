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كاشفا خصائصها.. حزب الله ينشر مشاهد طائرة استطلاع إسرائيلية سيطر عليها يوم الثلاثاء (فيديو)

أخبار العالم العربي

كاشفا خصائصها.. حزب الله ينشر مشاهد طائرة استطلاع إسرائيلية سيطر عليها يوم الثلاثاء (فيديو)
الثانية في أقل من أسبوع.. حزب الله ينشر مشاهد طائرة استطلاع إسرائيلية سيطر عليها ويكشف خصائصها
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أعلن الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني يوم الأربعاء السيطرة على طائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي.

وقال الإعلام الحربي إنه سيطر على طائرة الاستطلاع الإسرائيلية يوم الثلاثاء 13 فبراير.

ونشر الحزب مشاهد وثقت الطائرة التي بحوزته موضحا خصائصها.

وفي الـ11 من فبراير، عرض حزب الله مشاهد لطائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي سيطر عليها وهي "بحالة فنية جيدة".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT

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