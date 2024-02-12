تفكيك شبكات إجرامية ومصادرة كميات ضخمة من المخدرات غرب الجزائر

تمكنت الشرطة الجزائرية في ولاية تلمسان غرب البلاد من تفكيك شبكات إجرامية منظمة تضم فتيات، مع حجز أكثر من 26000 قرص مهلوس ومركبات فخمة، وأسلحة بيضاء.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن "شرطة ولاية تلمسان تمكنت في عمليتين نوعيتين من تفكيك هذه الشبكات الإجرامية المنظمة".

وأوضحت الشرطة في بيان أن "أفرادها تمكنوا من إحباط محاولة إغراق المدينة بالمؤثرات العقلية والمخدرات التي كانت موجهة للاستهلاك الواسع من طرف الشباب في خطط ممنهجة لهدم مستقبله".

وأضاف البيان: "وجه أفراد الشرطة مرة أخرى ضربة موجعة لبارونات المهلوسات بعد تفكيك شبكات إجرامية منظمة تضم فتيات. مع حجز أكثر من 26000 قرص مهلوس ومركبات فخمة وأسلحة بيضاء من الحجم الكبير وأموال معتبرة".

وأكدت الشرطة أن "القضية الأولى عالجتها مصالح أمن دائرة منصورة، التي توصلت بفضل تحريات وأبحاث محققيها إلى تفكيك شبكة إجرامية منظمة متكونة من 8 أفراد تقودها فتيات، حيث تم على إثرها حجز حوالي 14 ألف قرص مهلوس، وأكثر من 36 مليون سنتيم من محصلات ترويج السموم و 4 مركبات فخمة".

وأما عن "القضية الثانية فعالجتها فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. وتمكنت على إثرها من تفكيك جمعية أشرار منظمة متكونة من 3 أفراد. حيث تم حجز أكثر من 12 ألف قرص مهلوس، ومركبة سياحية ومبالغ مالية من محصلات الترويج".

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هذا وأشارت الشرطة إلى أنها "تواصل بذل مجهودات مضنية في الليل كما النهار لضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم. وتبقى أعين أفرادها ساهرة لمحاربة أوكار الجريمة. وحماية الشباب من الوقوع بين مخالب الآفات الاجتماعية خاصة ما ارتبط بالمخدرات أو المؤثرات العقلية".

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية