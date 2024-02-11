السعودية تدين هجوم مقديشو وتتضامن مع الصومال والإمارات والبحرين

دانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في العاصمة الصومالية وأدى إلى مقتل عدد من الجنود، مؤكدة تضامنها مع الصومال والإمارات والبحرين.

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وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "نعبر عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في مقديشو واستشهاد عدد من القوات الصومالية والإماراتية والبحرينية".

وأضافت: "نجدد تأكيد موقف المملكة الداعي لنبذ العنف والإرهاب والتطرف، وعرب عن تضامن المملكة التام مع الصومال والإمارات والبحرين".

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أمس السبت مقتل 3 من منتسبيها وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة اثنين آخرين، إثر تعرضهم لهجوم في الصومال، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

ولاحقا أعلنت حركة "الشباب" مسؤوليتها عن الهجوم واصفة الإمارات بأنها "عدو للشريعة الإسلامية لدعمها الحكومة الصومالية في جهودها لمحاربة الحركة".

المصدر: RT