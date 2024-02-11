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الجيش الأردني: مقتل طيارين إثر سقوط طائرة تدريبية شمال البلاد

الجيش الأردني: مقتل طيارين إثر سقوط طائرة تدريبية شمال البلاد

أخبار العالم العربي

الجيش الأردني: مقتل طيارين إثر سقوط طائرة تدريبية شمال البلاد
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أعلن الجيش الأردني اليوم الأحد، مقتل طيارين إثر سقوط طائرة تدريبية شمال البلاد.

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن "إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROP) سقطت أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية/ المفرق".

وأضاف المصدر، أنه "نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبدالله الخضير بعدما تم نقلهما إلى مدينة الحسين الطبية".

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الطيارين، وقالت في بيانها "نسأل الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهما وذويهما ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء".

المصدر: عمون

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