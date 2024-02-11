سعوديون يهنئون مواطنتهم خلود المانع بمنصبها الأممي الجديد

اختارت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الأكاديمية السعودية خلود المانع لمنصب "سفيرة لتمكين المرأة في العالم" وتلقت تمنيات بالنجاح في مهمتها الجديدة.

وأعربت المانع في تدوينة لها عن تشريفها بتعيينها في هذا المنصب، فضلا عن اختيارها "متحدثا رئيسيا" أمام قادة العالم في القمة العالمية السابعة لحقوق الإنسان - 2024 التي ستعقد في جنيف بسويسرا.

🇸🇦🌎تشرفت بتعييني من قبل المنظمة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، سفيرة لتمكين المرأة في العالم، و اختياري متحدثًا رئيسيًا أمام قادة العالم في القمة العالمية السابعة لحقوق الإنسان 2024 التي ستعقد في جنيف، سويسرا. وأتطلع لإبراز الدور القيادي والريادي للمرأة السعودية… pic.twitter.com/XQsUz8M5VG — Dr. Khulood Almani | د.خلود المانع (@Khulood_Almani) February 5, 2024

كما عبرت عن تطلعها "لإبراز الدور القيادي والريادي للمرأة السعودية على المستوى العالمي" وذلك في ظل الرؤية الطموحة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وعلق حساب "غلا أبو شرارة": "مبارك غاليتي.. تقدير أنتِ جديرة به، بالتوفيق ومزيد من الإنجازات والتألق في خدمة الوطن".

سُعِدت كثيراً بتعيين العزيزة د. خلود المانع @Khulood_Almani من قبل المنظمة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة, سفيرة لتمكين المرأة في العالم، و اختيارها متحدثة رئيسية أمام قادة العالم في القمة العالمية السابعة لحقوق الإنسان 2024 التي ستعقد في جنيف، سويسرا.



مبارك غاليتي… pic.twitter.com/KzT75E5Ask — غلا أبوشراره▌ Galla Abushrarh (@G_Abushrarh) February 5, 2024

وأضاف حساب "أحمد الفقيه": "تستاهل والله الدكتورة خلود، أسال الله لها التوفيق".

تستاهل والله الدكتورة خلود ، اسال الله لها التوفيق .. — احمد الفقيه (@ahmadalfageeh1) February 5, 2024

وردت المانع عليه بالقول: "أشكرك على دعواتك الصادقة أستاذ أحمد.. وأسأل الله التوفيق والسداد لتمثيل وطني في المحافل الدولية".

إقرأ المزيد

وكتب حساب @JagersbergKnut: "تهانينا عزيزتي خلود".

تجدر الإشارة إلى أن المانع نالت جائزة "القيادة والريادة الدولية لعام 2024" في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وهي تعتبر أول شخصية سعودية اختيرت لتولي منصب سيناتور في المنتدى العالمي للاستثمار وريادة الأعمال (WBAF) التابع لمجموعة العشرين G20 ممثلا للسعودية.

المصدر: RT + مواقع إخبارية سعودية