34 جريحا في حادث انحراف وانقلاب حافلة ركاب شرق الجزائر

ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن 34 شخصا أصيبوا في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية ميلة شرقي البلاد.

وحسب مصالح الحماية المدنية الجزائرية "تمثل الحادث في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين على الطريق الوطني رقم 79 أ، فيما خلف هذا الحادث إصابة 34 شخصا، من بينهم 7 مصدومين حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي".

وأضافت الحماية المدنية أن "مصالحها تدخلت عند الساعة 13:20 من أجل إسعاف المصابين بحادث الحافلة على مستوى الطريق الوطني رقم 79أ المكان المسمى الطيايبة، بلدية ودائرة ميلة".

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المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية