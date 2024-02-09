خبير يتحدث عن أهمية مشاركة مصر في أكبر معرض بتركيا لأول مرة منذ 2016

تشارك مصر للمرة الأولى منذ عام 2016 في المعرض السياحي الدولي EMITT في دورته الـ 27 والذي يقام حاليا بمدينة إسطنبول ويعد خامس أكبر المعارض السياحية حول العالم.

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ويرى رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية والخبير السياحي محمد عثمان، أن السياحة التركية مهمة جدا بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أن المشاركة في هذا المعرض ستحمل أهمية للسياحة المصرية.

وأضاف عثمان في تصريحات خاصة لـRT، أن تركيا تمثل نقطة التقاء للوصول إلى مصر، خاصة فيما يتعلق بالسائحين القادمين من دول شرق آسيا، ودول أمريكا اللاتينية.

وأشار إلى أن تركيا تعد جزءا مهما في البرامج السياحية المنتظمة إلى مصر، كما أنها مساعد هام لوصول السائحين للمناطق السياحية والأثرية المصرية. فضلا عن أن الطيران التركي لديه أسطول كبير يساهم في نقل السائحين إلى مصر، مشيرا إلى أنه عندما كان يصل الطيران التركي إلى الأقصر كانت الأعداد السياحية القادمة على متنه كبيرة جدا.

وأوضح أن هناك يوتيوبرا تركيا يقوم بزيارة الأقصر وأسوان حاليا وتحدث عن مصر بشكل جيد جدا ، خاصة عن زيارته إلى "وادي الملوك"، وهو الأمر الذي يساهم في زيادة الأعداد السياحية القادمة من تركيا.

وشدد على أهمية البرامج السياحية الكبيرة المشتركة بين مصر وتركيا ، مشيرا إلى أن مصر تعول على تركيا أن تكون ناقلا للسائحين من جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينة.

وشهد الجناح المصري في معرض اسطنبول السياحي إقبالا كبيرا من شركات السياحة والجهات الحكومية التركية والتي ثمنت المشاركة المصرية في فعاليات المعرض هذا العام.

وأكدت وزارة السياحة المصرية على اهتمامها بالسوق التركية وتعزيز التعاون مع شركات السياحة والطيران لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه، والتي شهدت زيادة خلال عام 2023 بنسبة 230% عن عام 2022، وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها مصر للحصول على التأشيرة للسائحين الأتراك.

المصدر: RT