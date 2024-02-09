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6 إصابات في حادث تسرب للغاز تبعه انفجار غربي الجزائر

أخبار العالم العربي

6 إصابات في حادث تسرب للغاز تبعه انفجار غربي الجزائر
Legion-Media
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ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن 6 أشخاص أصيبوا بحروق مختلفة في حادث تسرب للغاز متبوع بانفجار بولاية غليزان غربي البلاد.

ووقع حادث تسرب الغاز في مسكن عائلي بدائرة واد رهيو التابعة لولاية غليزان غربي الجزائر.

وأفادت الحماية المدنية الجزائرية، يوم الجمعة، أن "مصالحها تدخلت عند الساعة 11:16 من أجل حادث تسرب للغاز متبوع بانفجار على مستوى مسكن أرضي بنهج العربي التبسي بلدية المرجة سيدي عابد دائرة واد رهيو".

وأوضحت أن "الحادث خلف إصابة 06 أشخاص بحروق من الدرجة الأولى والثانية في مختلف أنحاء الجسم، وتم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي".

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المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية

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