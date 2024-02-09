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شولتس ينشر صورة سيلفي مع "شبيهه" في واشنطن (صورة)

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شولتس ينشر صورة سيلفي مع
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كشف المستشار الألماني أولاف شولتس أنه التقى خلال زيارة لواشنطن بـ"شبيهه" السيناتور الديمقراطي كريس كونز ونشر سيلفي معه عبر حسابه في تطبيق "x".

وعلق المستشار الألماني على منشور مرفق بصورة جمعته مع السيناتور الأمريكي: "من الجميل أن أرى شبيهي من جديد". 

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وسافر شولتس، أمس الخميس، إلى واشنطن حيث التقى بأعضاء في مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن يلتقي المستشار بالرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة.

وقال مصدر في وفد شولتس للصحفيين إن المحادثة مع بايدن ستخصص لثلاث مجموعات من المواضيع: الصراع في أوكرانيا، وتطوير وأمن حلف شمال الأطلسي، وأزمة الشرق الأوسط.

المصدر: RT، نوفوستي

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