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مراسلنا: مسيرات إسرائيلية تغير في عمق الجنوب اللبناني

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مراسلنا: مسيرات إسرائيلية تغير في عمق الجنوب اللبناني
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أفاد مراسلنا، اليوم الجمعة، بأن مسيرات إسرائيلية شنت غارات على عدد من المواقع في قرى وبلدات جنوب لبنان، بينها غارات في منطقة النبطية التي تبعد أكثر من 20 كيلومترا عن الحدود.

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ولفت المراسل إلى أن مسيرة إسرائيلية نفذت غارتين بين بلدتي يحمر وأرنون في قضاء النبطية جنوب لبنان، فيما شنت مسيرة أخرى غارة على منزل في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، ما أدى إلى اشتعال النار فيه من دون أن يسجل وقوع إصابات.

في غضون ذلك، استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة كفركلا وتلة الحمامص وأطراف بلدة الخيام وأطراف بلدة الوزاني جنوب لبنان.

من جهته، أعلن حزب الله اللبناني في بيان، أن مقاتليه استهدفوا عند الساعة 11:15 من صباح اليوم التجهيزات التجسسية في ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة. ‌‏

هذا وشهدت سماء العاصمة اللبنانية بيروت تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي.

المصدر: RT

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