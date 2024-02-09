المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يحذر من تصاعد المجاعة شمالا

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، نفاد كميات الطحين والأرز والطعام بمحافظة شمال غزة، محملا الولايات المتحدة وإسرائيل والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تصاعد المجاعة.

وقال المكتب في بيان: "نحمل الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تصاعد المجاعة بمحافظة شمال غزة بعد نفاد كميات الطحين والأرز والطعام والغذاء وكذلك نفاد حبوب وأعلاف الحيوانات التي كان يأكلها المواطنون شمال غزة".

وشدد على أن "كل دول العالم أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية تجاه هذه الجريمة القذرة التي يمارسها الاحتلال بدعم أمريكي كامل، وكل دول العالم مطالبة بالتنديد وإدانة هذه الجريمة التي قد تودي بحياة نصف مليون إنسان شمال غزة وأطرافها".

وطالب "بشكل فوري وعاجل بإدخال 1000 شاحنة يوميا لمحافظة شمال غزة حتى تتعافى من المجاعة وآثارها، وإن لم يتم ذلك فنحن أمام كارثة إنسانية حقيقية".

المصدر: RT