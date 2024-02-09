إعلام يمني: غارات أمريكية - بريطانية تستهدف منطقتي الكثيب والجبانة

شنت أمريكا وبريطانيا، اليوم الجمعة هجوما جديدا استهدف بعدد من الغارات منطقتي الكثيب والجبانة اليمنيتين، حسبما أفادت قناة "المسيرة".

ويأتي هذا الاستهداف بعد أن نفذت القوات الأمريكية والبريطانية أمس الخميس، خمس غارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف.

وفي صعدة استهدف القصف فجر الخميس، منطقة القطينات بمديرية باقم وفجر، الثلاثاء الفائت، شنت القوات 3 غارات على شرق مدينة صعدة.

ويوم 5 فبراير تم استهداف منطقة الكثيب شمال مدينة الحديدة بعدة غارات جوية، بالإضافة إلى 15 غارة على محافظتي صعدة والحديدة، و8 غارات على منطقة راس عيسى، و3 غارات في مناطق متفرقة من الزيدية بمحافظة الحديدة، و4 غارات شرقي مدينة صعدة.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، في الرابع من فبراير أن "تحالف العدوان الأمريكي البريطاني شن 48 غارة على العاصمة صنعاء وخمس محافظات أخرى"، مؤكدة أن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد.

يذكر أنه في 12 يناير، بدأ العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، إذ شن التحالف 73 غارة جوية على العاصمة صنعاءَ ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، وفي اليومين التاليين تعرضت الحديدة والعاصمة صنعاء لغارتين جويتين.

بدورهم، يستهدف "الحوثيون" بصواريخ ومسيرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد، مؤكدين أن أفعالهم في البحر الأحمر تهدف إلى مساندة الفلسطينيين في قطاع غزة، وأنهم لا يتدخلون في حرية الملاحة في المنطقة.

المصدر: المسيرة + وكالات